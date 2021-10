VIDEO / Montefalcione, la rivincita di D’Agostino. “Da domani saremo già al lavoro”

Angelo Antonio D’Agostino “consuma” la sua rivincita in uno dei giorni forse per lui più complicati. Mentre brinda per l’elezione a sindaco di Montefalcione, con un’altissima percentuale di voti, l’Avellino calcio – di cui è presidente – vive una fase molto difficile.

Ma oggi c’è poco spazio, giustamente, per lo sport. D’Agostino, dopo dieci anni, batte la sua avversaria storica, la Belli, che in questa tornata ha candidato la figlia Rossella Baldassarre. Non c’è stata quasi partita.

“Non sto pensando a questo”. D’Agostino, intanto, così risponde alla domanda su una sua possibile candidatura alla presidenza della Provincia. Per ora, è concentrato su Montefalcione. “Da domani con la mia squadra sarò già al lavoro”.