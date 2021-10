Attualità La spesa in energia a prezzo fisso 7 Ottobre 2021

La spesa in energia rappresenta una voce significativa per le piccole e medie imprese: scegliere la fornitura giusta può fare la differenza sui bilanci aziendali a fine anno.

Per queste ragioni è molto importante conoscere le differenze e cosa comporta la scelta tra il prezzo fisso e quello variabile, perché è bene essere consapevoli delle conseguenze che porta un’opzione piuttosto che un’altra.

Nelle prossime righe vediamo come viene stabilito il prezzo fisso dell’energia e quali sono tutte le voci presenti in bolletta.

Energia prezzo fisso: l’unità di misura del kilowattora

L’unità di misura dell’energia è il kilowattora (kWh) che misura la quantità di energia assorbita in un’ora da un apparecchio della potenza di 1 kilowatt (1000 Watt).

Il prezzo del kWh dipende dal contratto di fornitura che si è sottoscritto, mentre la quantità di kWh consumati è rilevata dal contatore dell’energia che registra, appunto, i consumi.

Nelle offerte di energia a prezzo fisso il costo dell’energia viene determinato durante la fase di negoziazione del contratto e poi rimane stabile per tutta la sua durata, che può variare tra gli uno e i due anni.

Energia prezzo fisso: le tariffe e le fasce orarie

Le tariffe dell’energia a prezzo fisso sono solitamente di due tipi:

Tariffa monoraria: il prezzo dell’energia al kWh non cambia nel corso della giornata e rimane fisso per tutta la durata dell’offerta stabilita nel contratto di fornitura.

Tariffa a Fasce di consumo: il prezzo dell’energia al kWh cambia nel corso della giornata. Solitamente sono previste tre fasce orarie:

F1 da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 19.00, si tratta della fascia oraria in cui l’energia costa di più;

F2 da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00;

F3, la fascia più economica, che va da lunedì a sabato dalle 23.00 alle 7.00 e la domenica e giorni festivi 24 ore su 24.

Energia a prezzo fisso: da cosa dipende il saldo delle bollette?

Sono diverse le voci di spesa che compongono il totale da pagare delle bollette della luce, a prescindere dal contratto a prezzo fisso o variabile:

La spesa per la materia prima che comprende una quota energia (variabile) che viene differenziata in fasce orarie e una quota fissa. La spesa per la materia prima è il costo sostenuto dal fornitore per acquistare l’energia, rivenderla e offrire ai propri clienti un servizio efficiente;

che comprende una quota energia (variabile) che viene differenziata in fasce orarie e una quota fissa. La spesa per la materia prima è il costo sostenuto dal fornitore per acquistare l’energia, rivenderla e offrire ai propri clienti un servizio efficiente; La spesa per il trasporto della materia energetica : in questa voce sono compresi i costi che il fornitore deve sostenere per assicurare il trasporto dell’energia;

: in questa voce sono compresi i costi che il fornitore deve sostenere per assicurare il trasporto dell’energia; La spesa per la gestione e la manutenzione del contatore comprende le spese che il fornitore deve affrontare per installare, gestire ed effettuare la manutenzione dei contatori;

comprende le spese che il fornitore deve affrontare per installare, gestire ed effettuare la manutenzione dei contatori; La spesa per gli oneri di sistema : hanno una componente fissa pari a 2,25 euro al mese stabilita dall’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico di pari importo sia nel mercato tutelato sia in quello libero;

: hanno una componente fissa pari a 2,25 euro al mese stabilita dall’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico di pari importo sia nel mercato tutelato sia in quello libero; Imposte ovvero l’IVA e le accise. L’IVA viene applicata al costo totale della bolletta, mentre le accise vengono calcolate sulla quantità di energia consumata.

Scendiamo nel dettaglio.

La spesa per trasporto e gestione del contatore si paga per:

Trasporto dell’energia sulla rete nazionale gestita da TERNA

Distribuzione locale che avviene sulle reti per la consegna ai clienti finali

Gestione dei contatori, attività svolta dai distributori locali

Lettura dei contatori, gestione e trasmissione dei dati di lettura

Come si pagano?

Quota fissa in €/anno

Quota potenza in base alla potenza impegnata dall’utenza e si paga in €/kwh

Quota Energia, variabile e viene applicata all’energia prelevata

Spesa per gli oneri di sistema:

Gli oneri di sistema sono dei costi fissi presenti in bolletta e rappresentano le spese relative al sostegno delle energie rinnovabili (Asos) e ad altri oneri di sistema (Arim). Questi oneri sono stabiliti dall’ARERA (Autorità energia elettrica e gas) e sono uguali per ciascun fornitore. La spesa complessiva è data da una quota fissa e una variabile che varia in funzione del consumo.

Energia a prezzo fisso o variabile: quale è meglio?

L’offerta a prezzo fisso consente di bloccare il prezzo dell’energia e/o del gas, ciò significa che se aumentano i prezzi sui mercati all’ingrosso, il prezzo contrattualizzato non subirà variazioni, ma allo stesso tempo non si potrà godere di eventuali abbassamenti dei prezzi.

Vediamo adesso i pro e i contro dell’energia a prezzo variabile:

Il vantaggio di scegliere tariffe a prezzo variabile risiede nella possibilità di godere delle riduzioni del prezzo dell’energia.

Lo svantaggio principale è dovuto al fatto che, se il prezzo della materia prima energia aumenta, aumentano anche le spese in bolletta. Non è possibile quindi pianificare le spese nel medio e lungo periodo. Fatto trascurabile quando ci riferiamo alle utenze domestiche ma che assume una valenza più importante se ci riferiamo alle utenze aziendali.